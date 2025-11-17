Lo hallan muerto a golpes en casa abandonada

El cuerpo sin vida de una persona, brutalmente golpeada, fue localizada en una casa abandonada en las inmediaciones del mercado municipal Miguel Hidalgo, en el centro de la población de Huixtla.

Se trataba de un hombre de unos 25 años de edad, el cual vestía playera roja y pantalón negro, sin zapatos, mismo que no ha sido identificado hasta el momento.

Fueron personas que pasaban por el lugar quienes reportaron el hallazgo y por ello, arribaron elementos de las corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia que corroboraron el hecho.

Semefo

Se dijo que la persona fallecida presentaba severos golpes en la cabeza, lo cual presuntamente fue la causa de la muerte.

El lugar fue acordonado mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo, en donde le practicarían la necropsia de ley.

Al mismo tiempo fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables, esperando además que los familiares del ahora occiso acudan a identificarlo.