Lo hallan muerto cerca de Central de Abastos

Tendido bocarriba, y situado sobre el andén central del bulevar a la Central de Abastos, fue encontrado sin vida un hombre de aproximadamente 50 años de edad, esto en Tuxtla Gutiérrez, la tarde del pasado domingo.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:35 horas. Elementos policiacos municipales y estatales arribaron a la vía de poniente a oriente, en las inmediaciones del hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza.

Fueron diversas llamadas a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) del Estado en donde se recibieron llamadas acerca de una persona que agonizaba en la calle.

Pronto se constituyeron policías municipales y estatales que corroboraron el reporte y tomaron conocimiento de la situación.

También se presentaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que le brindaron los primeros auxilios al individuo.

Tras la valoración médica, señalaron que la persona —en calidad de desconocida— ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los peritos hicieron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).