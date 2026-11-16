Lo hallan muerto en canal de aguas negras

Un hombre de origen sudamericano fue localizado sin vida al fondo de un canal durante la noche del sábado en el barrio San Francisco, al sur de Tuxtla Gutiérrez. Las circunstancias en las que llegó al lugar aún se desconocen, por lo que las autoridades investigan si pudo tratarse de un hecho delictivo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando se reportó a Emergencias la presencia de una persona aparentemente inconsciente dentro de un canal ubicado sobre la 16ª avenida Sur, entre 3ª y 2ª calle Oriente.

El reporte movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes al llegar confirmaron que un hombre se encontraba al fondo de la estructura. Ante esta situación, solicitaron la intervención de personal de rescate.

Sin certeza del hecho

De acuerdo con fuentes policiales, quien presuntamente era de origen extranjero, presentaba diversas contusiones en el cuerpo aparentemente relacionadas con la caída. Sin embargo, hasta ese momento no se había determinado cómo llegó al fondo del canal ni si alguna otra persona estuvo involucrada.

Rescatistas y paramédicos de Protección Civil Municipal realizaron las maniobras para extraer el cuerpo. Una vez en la superficie, intentaron valorarlo, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras corroborarse el fallecimiento, policías municipales y estatales acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Semefo, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer las causas de muerte.

La Fiscalía deberá esclarecer cómo terminó el hombre en el canal y determinar si su muerte fue a consecuencia de una caída accidental o si hubo participación de terceros.