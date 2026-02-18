Lo hallan muerto frente a hospital de Las Culturas

Sin vida fue encontrado un hombre durante la mañana del martes a las afueras del hospital de Las Culturas, ubicado en el barrio de Fátima, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias, lo que movilizó a personal del Centro Regional de Protección Civil y Bomberos (CRPROCYB) hacia el bulevar Javier López Moreno.

Al arribar al sitio, los paramédicos llevaron a cabo la valoración correspondiente y confirmaron que la persona del sexo masculino ya no contaba con signos vitales.

Llevaba horas sin vida

De acuerdo con el informe preliminar, el cadáver se encontraba en posición lateral derecha, presentaba cianosis generalizada y rigidez cadavérica, lo que sugiere que el deceso habría ocurrido varias horas antes del hallazgo.

De manera extraoficial se indicó que la posible causa podría estar relacionada con alguna enfermedad; sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen con precisión las circunstancias de la muerte.

El hombre, de aproximadamente 1.60 metros de estatura, tez morena y complexión delgada, vestía ropa totalmente negra y no portaba identificación oficial, por lo que permanece en calidad de desconocido.

Elementos de la Policía Municipal actuaron como primeros respondientes y procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena.

Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía de la Zona Altos, así como agentes de la Policía de Investigación Especializada y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

El caso quedó bajo investigación para esclarecer los hechos y lograr la plena identificación del hoy fallecido.