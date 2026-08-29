Lo hallan sin vida afuera de unos baños

Un hombre de aproximadamente 65 años fue encontrado sin vida en las inmediaciones del parque de San Bernabé, en el municipio de Ocozocoautla, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona.

El hallazgo fue a las afueras de los baños públicos, donde algunas personas se percataron de que el sujeto permanecía tendido en el suelo y no respondía a los llamados.

Vecinos que conocían al adulto mayor señalaron que permanecía con frecuencia en los alrededores del parque e incluso acostumbraba dormir en ese sector. Al observar que aparentemente se encontraba inconsciente, solicitaron la presencia de los cuerpos policiacos y de emergencia.

Corroboran deceso

Elementos de Seguridad Pública Municipal llegaron al sitio y realizaron una primera valoración. Posteriormente confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales, por lo que notificaron el hecho al Ministerio Público (MP).

El área fue acordonada para preservar el lugar y evitar que fuera alterada antes de la llegada de los peritos.

De manera preliminar, no se observaron huellas evidentes de violencia en el cuerpo; sin embargo, serán las autoridades competentes las que determinen de manera oficial la causa del fallecimiento mediante las diligencias.

Personal de Servicios Periciales se trasladó al sitio para el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera extraoficial, trascendió que el fallecido podría ser originario de la comunidad Lázaro Cárdenas. Las autoridades realizarían las investigaciones necesarias para confirmar su identidad y localizar a sus familiares.