Lo hallan sin vida en camino a Islapá

Un hombre fue hallado sin vida a un costado de una carretera de terracería ubicada al sur de la ciudad de Comitán durante la mañana del lunes, incidente que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 08:30 horas que se registró el incidente sobre la vía que comunica a la colonia de Chichimá Guadalupe a la ranchería de Islapá, pertenecientes al municipio.

Golpeado y ejecutado

Fueron vecinos quienes reportaron al número de emergencias 911 que a un costado de la vialidad se encontraba tirado una persona del sexo masculino que vestía un pantalón de mezclilla de color azul, zapatos tenis de color negro y estaba sin playera.

Por ello, rápidamente se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, en donde paramédicos confirmaron que el sujeto de entre 35 a 40 años de edad ya no presentaba signos vitales.

La persona presentaba golpes en el rostro y una herida provocada aparentemente por arma de fuego. La vía fue cerrada al tráfico vehicular y el área acordonada por agentes de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva para preservar la escena.

Asimismo, permitieron que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las diligencias.

Después se ordenó el levantamiento del cadáver para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizará la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas reales del deceso.

El hoy occiso no fue identificado, por lo que está en calidad de desconocido. Las autoridades ministeriales quedaron en espera de la llegada de familiares para que identifiquen y reclamen los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.

El caso fue consignado ante un agente del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el crimen y dar con el paradero del o los asesinos para presentarlos ante la justicia.