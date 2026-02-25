Lo hallan tirado al fondo de un canal de desagüe

En el fondo de un canal de aguas negras fue encontrado un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la capital chiapaneca.

El sitio se localiza en el puente Jaime Sabines que conecta a la colonia Paso Limón con Infonavit El Rosario.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 11:35 horas del martes, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la zona mencionada.

Ahí, se informó que un sujeto presuntamente se aventó desde lo alto del puente vehicular.

Los testigos señalaron que la persona había permanecido varios minutos contemplando el vacío y posteriormente lo vieron trepar los barrotes, desde donde se lanzó.

Luego de descender, los cuerpos de rescate lo colocaron en una tabla marina y con la ayuda de un spider pudieron estabilizarlo para llevarlo a la superficie.

Durante la valoración se dio a conocer que la persona presentaba fracturas en piernas, brazos y una herida abierta y profunda en la cabeza.

Minutos después fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías para determinar la gravedad de las lesiones.