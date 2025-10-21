Lo hieren en espalda de un machetazo

Con una hemorragia y tirado sobre la vialidad quedó una persona del sexo masculino después de ser agredida con un arma filosa, la tarde del lunes al poniente del municipio de Cintalapa. Los primeros informes policiacos señalaron que una riña habría derivado en la lesión.

Trascendió que minutos después de las 16:00 horas, vecinos del barrio El Tepeyac habrían informado al número de emergencias a un hombre herido en la espalda con un machete, que le dejó una cortadura y una hemorragia activa.

Por ello, personal de la Policía Municipal y de Protección Civil arribaron a la 14.ª avenida Sur y bulevar para hacer contacto con el afectado, quien después de ser valorado le fue colocado un vendaje compreso para frenar el sangrado ya que al parecer la laceración fue profunda.

Violenta discusión

Según versiones de sus compañeros de parranda, se encontraban pasando el rato en aparente estado de ebriedad y de forma inesperada en una acalorada discusión uno de los presentes sacó el arma blanca, con el cual dio un fuerte golpe y logró lastimar a su compañero para después darse a la fuga.

Finalmente, los socorristas lo inmovilizaron y lo subieron al carro camilla para después ser trasladado al centro médico del IMSS-Bienestar, en donde se descartarían lesiones internas, además de esperar a que sus familiares pudieran hacerse cargo.