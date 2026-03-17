Lo impacta un automóvil y acaba en estado crítico

El mediodía del lunes se dio un fuerte percance de tránsito en el bulevar Belisario Domínguez, en la capital chiapaneca, el cual dejó a un joven motociclista lesionado de gravedad luego de ser embestido por un vehículo particular.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cerca de las 12:45 horas en el crucero del bulevar con la avenida Ciro Farrera. Tras el reporte al número de emergencias, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Le cortaron el paso

En el lugar, las autoridades informaron que el motociclista se desplazaba sobre el carril de oriente a poniente; sin embargo, según informan un automovilista hizo un corte de circulación al intentar incorporarse o cambiar de dirección, lo que provocó el impacto.

Debido al golpe, el joven salió proyectado varios metros y terminó estrellándose de forma violenta contra el pavimento, lo que le ocasionó lesiones, incluso quedó ensangrentado del rostro.

Testigos solicitaron con rapidez el apoyo de los cuerpos de emergencia, mientras agentes viales se encargaban de abanderar la zona para evitar otro incidente.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al motorista.

Durante la valoración inicial, los socorristas detectaron que presentaba una fractura craneal, así como una posible fractura en la cadera, por lo que su estado de salud fue reportado como sumamente grave.

Por ello, el afectado fue estabilizado en el lugar y después trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó bajo atención médica especializada y sería sometido a diversos estudios, entre ellos radiografías, para determinar la magnitud de las lesiones.

Mientras tanto, policías de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para esclarecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Alrededor de una hora después, una grúa con plataforma retiró tanto la motocicleta como el vehículo implicado, los cuales fueron transportados al corralón en turno para continuar con las diligencias