Lo impacta un vehículo en la colonia Obrera

Con múltiples lesiones terminó un motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la 12.ª Sur y 7.ª Oriente de la colonia Obrera, en la capital chiapaneca.

El reporte fue realizado alrededor de las 13:25 horas del pasado sábado, cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a la zona mencionada, para corroborar el hecho.

Choque

Al arribar les informaron que un motorista y un automovilista al llegar a la intersección de las calles no se detuvieron para ceder el paso, pues la circulación se rige por el programa UnoXUno, y acabaron chocando.

Como saldo del percance se reportaron cuantiosos daños materiales y una persona lesionada.

Al lugar se presentó una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta.

Después de la valoración se dio a conocer que no era necesario que fuera llevada a un hospital, por lo que permaneció en el lugar de los hechos, a espera de llegar a un acuerdo por los daños materiales.

Agentes viales detuvieron a los involucrados y los pusieron a disposición del Ministerio Público (MP). Sus unidades fueron remitidas al corralón en turno, en lo que se deslindan responsabilidades en las próximas horas.