Lo impacta y mata automóvil fantasma

Un vehículo no identificado impactó a una motocicleta, cuyo conductor quedó tendido sin vida sobre la cinta asfáltica, en el cruce de la avenida Díaz Sur y calle Central Hidalgo, en la población de Tuxtla Chico.

Manuel “N” se desplazaba en su unidad de dos ruedas cuando fue impactado por un automóvil, cuyo conductor no detuvo su marcha, dándose a la fuga con rumbo desconocida.

Joven sin vida

Vecinos de la zona al escuchar el fuerte golpe salieron a ver lo que había pasado y encontraron al joven de 28 años tirado en la vía pública, por lo que solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar, quienes tras revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron la intervención de las autoridades competentes.

La zona fue acordonada por elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal, los cuales desplegaron patrullajes para tratar de ubicar el vehículo involucrado en el percance, sin que haya sido localizado.

Por su parte, personal de Servicios Periciales procedió al traslado del cuerpo al Semefo para la práctica de la necropsia de ley y tras la identificación oficial ser entregado a sus familiares.

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación, con lo que se busca ubicar al conductor y vehículo responsables.