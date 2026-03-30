Lo impactan y lo dejan con varias heridas

Luego de ser impactado por un vehículo, cuyo conductor no detuvo su marcha y huyó del lugar, un motociclista resultó lesionado sobre el tramo Tapachula-Puerto Madero.

El accidente se dio a la altura de la Universidad Valle del Grijalva, donde Carlos “N” (37 años) quedó tendido sobre la cinta asfáltica al perder el control de su unidad.

Colisión por alcance

De acuerdo con los primeros reportes, el motorista circulaba con dirección a Puerto Madero cuando fue impactado por alcance por un vehículo no identificado. A consecuencia del golpe, derrapó y salió proyectado, lo que le provocó diversas lesiones.

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes brindaron atención prehospitalaria al herido.

Durante la valoración, se informó que presentaba múltiples abrasiones en el cráneo, brazos, espalda, piernas y nariz, por lo que fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado al hospital regional para recibir atención médica especializada inmediata.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se cuenta con datos sobre las características del vehículo involucrado, ya que el conductor se fugó.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito, a fin de evitar este tipo de accidentes en una de las vías más transitadas de la región.