Lo impactan y termina con fractura expuesta

Con una fractura expuesta terminó un motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la avenida Venezuela y calle Palma Real de la colonia Las Palmas, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente se registró alrededor de las 09:30 horas del martes, momento en el que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron tras recibir el reporte al número de emergencias.

Al arribar, los agentes encontraron a un joven tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles lesiones en una de las extremidades inferiores.

Moto tenía preferencia

Según las primeras versiones, el motorista circulaba con preferencia sobre la citada vialidad cuando una unidad particular presuntamente le hizo un corte de circulación, lo que provocó el fuerte impacto.

A consecuencia de esto, el conductor salió proyectado y cayó de manera violenta contra el pavimento, sufriendo una lesión de gravedad.

Ante la situación, los agentes viales solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria al malherido.

Tras una valoración inicial, se confirmó que el individuo presentaba una probable fractura expuesta en uno de los pies, por lo que fue estabilizado en el lugar.

Malherido

Debido a la gravedad de la lesión, el motociclista fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada y la realización de estudios de imagen, a fin de determinar la magnitud de las lesiones.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de retirar tanto la motocicleta como el otro vehículo involucrado, los cuales fueron remitidos al corralón en turno, mientras las autoridades continuaban con las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme a la ley.