Lo interceptan y lo balean en El Progreso

En el municipio de Huixtla se dio un nuevo incidente violento, el cual se registró cuando sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y se cubrían el rostro abrieron fuego en contra de una persona que quedó gravemente herida.

Los hechos sucedieron la tarde del viernes en la colonia El Progreso, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos, aunque en la zona existe temor por este ataque a pleno luz del día y en la vía pública.

Malherido

Se dijo que el hombre fue identificado como David “N”, apodado “el Davich”, se encontraba a un costado de un negocio de abarrotes conocido como Tres Hermanos cuando llegaron dos motociclistas y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones.

Los sicarios, que vestían short y playera negra y blanca, tenían tapada parte de la cara y se desplazaban en una motocicleta de color negro con rojo, en la que tras el ataque huyeron con rumbo desconocido.

La víctima fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil (PC) y llevada a un hospital en donde se le reporta como delicada.

Elementos de las corporaciones policiacas desplegaron un operativo en la zona, aunque no se tienen reportes de la ubicación de los responsables.

El sitio donde ocurrió el ataque fue acordonado para levantar indicios que serán integrados a la carpeta de investigación iniciada por el delito de tentativa de homicidio.