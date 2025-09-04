Lo localizan sin vida con signos de violencia

Tendido en la sala y con evidentes huellas de violencia, fue como localizaron a un adulto mayor al interior de su domicilio ubicado en la colonia 7 de Abril, esto en la ciudad capital.

El hecho fue registrado alrededor de las 12:20 horas, por lo que elementos policíacos municipales y estatales se movilizaron sobre la calle Bonampak, esquina con la avenida Vista Hermosa.

Ahí se informó que un adulto mayor, de 65 años aproximadamente, yacía tendido sobre la hamaca con evidentes huellas de violencia.

Los uniformados solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias y en minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y, tras brindarle la valoración, se informó que ya no contaba con signos vitales.

Pronto la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, para hacer las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver y de forma posterior trasladarlo al anfiteatro.

Por su parte, las fuerzas del orden acotaron que en la vivienda de techos y paredes de lámina había desorden.