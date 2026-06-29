Lo machetean para despojarlo de bicicleta

El fin de semana unos sujetos atacaron a machetazos a una persona de origen hondureño a quien despojaron de su bicicleta, esto cuando regresaba a su domicilio ubicado al sur de la ciudad de Tapachula.

Se resistió a asalto

Fue sobre el libramiento Sur, a la altura de la Segunda Sección de Cebadilla, en donde un catracho que fue identificado con el nombre de Alex David “N” (44 años) fue interceptado por dos delincuentes que le exigieron la entrega de su bicicleta.

El hombre opuso resistencia y como consecuencia de ello fue atacado a machetazos y despojado de manera violenta de la unidad.

Vecinos al percatarse de la persona tirada, pidieron ayuda y acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), que le brindaron atención médica inmediata.

Más adelante, señalaron que presentaba una severa lesión con hemorragia arterial debido a una laceración, por lo que después de estabilizarlo, personal de la Cruz Roja Mexicana lo trasladó de urgencia al hospital regional.

Patrullaje

Elementos de las corporaciones policiacas tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un patrullaje en la zona, aunque no se tienen reportes de personas detenidas por estos hechos.

Los vecinos de la zona solicitaron que se incrementen los recorridos de vigilancia con la finalidad de prevenir asaltos y robos que han incrementando últimamente.