Lo matan a balazos cerca de un rancho bananero

El cuerpo sin vida de un hombre que había sido asesinado a balazos, fue encontrado en las inmediaciones del ejido Ignacio López Rayón, en el municipio fronterizo de Suchiate, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas.

Fue a la altura de un puente, a un costado del camino a la altura del rancho bananero Don Rolando, que los vecinos realizaron el macabro hallazgo y de inmediato dieron aviso a las corporaciones policiacas.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron para verificar el hecho y después de revisar el cadáver establecieron que ya no contaba con signos vitales.

Identifican a víctima

La víctima mortal fue identificada con el nombre de Luis “N” (39 años), el cual presentaba varios impactos de bala, por lo que se procedió a acordonar la zona y levantar los indicios para el peritaje necesario.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarían la necropsia de ley.

Mientras tanto, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Preventiva, Fronteriza, Municipal y de la Fiscalía General del Estado procedían a realizar operativos en la zona, aunque no se tienen reportes de personas detenidas por este motivo.

Ante el nuevo hecho de violencia que sacude al municipio de Suchiate, fue abierta la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, habitantes de la zona pidieron que se fortalezcan los patrullajes de vigilancia.