Lo matan a balazos dentro de su casa

El hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida al interior de su vivienda provocó una movilización de corporaciones de seguridad, durante la madrugada del lunes en el municipio de Palenque.

Se dio a conocer que los vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir el cadáver de la persona dentro de una casa ubicada cerca de la carretera federal Fronteriza del Sur, en el tramo Palenque-Benemérito de Las Américas, a la altura de la entrada a la comunidad Nueva Esperanza Progresista.

Corroboran homicidio

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio para verificar el reporte y, al ingresar al domicilio, confirmaron la presencia de un hombre de aproximadamente 60 años de edad que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego.

Ante la situación, los uniformados procedieron a acordonar el área y solicitaron la intervención del Ministerio Público (MP) y de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Selva, con sede en Palenque, para realizar las diligencias necesarias.

Más adelante, se efectuó el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar se informó que la víctima permanece en calidad de desconocida, aunque trascendió que se desempeñaba como cuidador de un rancho cercano, según refieren.

Serán las autoridades investigadoras quienes determinen su identidad y esclarezcan las circunstancias del crimen.