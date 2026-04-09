Lo matan a balazos en camino de terracería

Un hombre fue asesinado a balazos en el municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

El cuerpo sin vida fue localizado tirado a un costado de un camino de terracería hacia el cantón Las Pilas 2, a la altura de la planta de Moscafrut.

Ante el reporte, acudieron elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal, quienes acordonaron el área.

Paramédicos de Protección Civil (PC) al revisar el cuerpo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Se dijo que se trata de un hombre, el cual vestía pantalón de mezclilla gris y playera negra, mismo que presentaba varios impactos de bala.

En la zona los agentes localizaron varios casquillos percutidos, los cuales que fueron levantados para ser integrados en la carpeta de investigación.

Elementos de Servicios Periciales procedieron al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley y esperar que sus familiares acudan a identificarlo.

Por ese hecho fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, aunque no se tienen hasta el momento indicios sobre los responsables del crimen.