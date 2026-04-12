Lo matan a machetazos; detuvieron a dos sujetos

Un adulto mayor fue localizado sin vida la madrugada del sábado al interior de su domicilio en el ejido Nueva Sonora, en el municipio de Tuzantán, tras ser presuntamente atacado con un arma blanca.

El reporte se generó alrededor de las 03:16 horas, cuando autoridades comunitarias alertaron a las corporaciones policiacas sobre una persona gravemente herida. Minutos después, elementos de seguridad arribaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Dentro de la vivienda fue encontrado el cuerpo de quien fue identificado como Maximino “N”, de aproximadamente 68 años de edad, el cual presentaba múltiples lesiones producidas por un machete.

Detenidos

En el sitio, habitantes del ejido mantenían retenidas a dos personas, señaladas como presuntas involucradas en los hechos, quienes habrían estado en el domicilio al momento de la agresión.

Ambos estaban bajo resguardo comunitario en espera de la intervención de las autoridades correspondientes. Posteriormente, fuerzas estatales acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias de ley y el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, no se ha informado el móvil del homicidio, pero los presuntos implicados en el asesinato fueron entregados a elementos de las corporaciones policiacas que los pondrían a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades, bajo el protocolo correspondiente al delito de homicidio.