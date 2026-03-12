Lo matan a machetazos en presunto asalto

Sobre la 12.ª avenida Sur, entre la 18.ª y 20.ª calle Poniente de la colonia San Sebastián, en Tapachula, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, asesinado a machetazos y que hasta el momento no ha sido identificado.

Las autoridades presumen que pudo haber sido asaltado y al resistirse fue atacado, debido a que las bolsas del pantalón se encontraban por afuera y no se le encontró ningún documento.

Los vecinos de la zona reportaron que el hombre, quien vestía playera negra, pantalón de mezclilla y zapatos negros, se encontraba tirado sobre la banqueta, por lo que acudieron elementos de las corporaciones policiacas que al revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Macheteado

Este presentaba diversas heridas provocadas por arma blanca —machete—, ante lo cual acordonaron la zona para que personal de Servicios Periciales procediera a levantar indicios y el cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento la víctima mortal no ha sido identificado, como tampoco se ha establecido si se trata de un mexicano o extranjero, por lo que fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.