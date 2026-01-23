Lo matan de cuatro balazos en Tapachula

De al menos cuatro balazos fue asesinada una persona cuyo cuerpo fue localizado tirado sobre el camino hacia el panteón del ejido San José Reforma, en la zona media alta de Tapachula.

Las autoridades comunitarias reportaron el hecho la tarde del jueves, por lo que se movilizaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas estatales y municipal, quienes tras corroborar el hecho acordonaron la zona.

Se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual no ha sido identificado. El cuerpo fue levantado por personal de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicaría la necropsia de ley.

Al ser revisado se estableció que presentaba al menos cuatro heridas provocadas por un arma de fuego; los casquillos percutidos fueron localizados por los agentes en el área.

Las autoridades indicaron que se seguirán diversas líneas de investigación, aunque no se tienen indicios sobre los responsables ni la forma en cómo ocurrió el ataque.

El cadáver permanece en calidad de desconocido; mientras tanto, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.