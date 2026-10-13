Lo matan de un balazo luego de presunta riña

De un plomazo en el tórax fue como perdió la vida una persona del sexo masculino luego de ser agredido por su propio compañero, justo cuando se desplazaban a bordo de una camioneta particular sobre el bulevar 28 de Agosto en la capital chiapaneca, durante la madrugada del lunes.

Homicidio

De acuerdo con datos preliminares, el hecho fue registrado alrededor de las 02:10 horas cuando el subteniente de la Fuerza Aérea Mexicana, Ángel Uriel “N”, conoció a dos personas en el bar Denver.

Posteriormente, abordaron su camioneta Honda CR-V de color negro, con placas del estado de Veracruz, con la intención de trasladarse a otro establecimiento y seguir consumiendo bebidas embriagantes.

Sin embargo, al incorporarse en el bulevar Belisario Domínguez aparentemente los pasajeros comenzaron a discutir y el individuo que iba en el asiento de atrás tomó el arma de Ángel y disparó en contra del copiloto.

El proyectil atravesó el tórax de la víctima y debido a esto decidieron dejarlo tirado sobre el bulevar 28 de Agosto, a la altura del parque Jardín Corona.

Ante esto, Ángel Uriel “N” se dirigió a su base para pedir ayuda y al regresar ya se encontraban los elementos policiacos tomando conocimiento sobre lo sucedido.

Detenido

El hombre fue reportado sin signos vitales luego de la valoración de los paramédicos de Protección Civil Municipal.

Mientras tanto, la unidad y el arma de fuego fueron asegurados por el personal de la Fuerza Aérea y Ángel fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Una hora más tarde, el cuerpo fue levantado por personal de la Dirección de los Servicios Periciales y trasladado al Semefo.