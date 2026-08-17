Lo rafaguean mientras estaba podando árbol

Con múltiples impactos de bala resultó una persona del sexo masculino cuando realizaba trabajos de poda en el fraccionamiento Vida Mejor, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las últimas horas de la noche del sábado.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:20 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la avenida Poeta Daniel Robles Sasso y esquina con la calle Poeta Rodolfo Figueroa, en el fraccionamiento referido.

Ahí, observaron a un individuo que estaba tendido bocarriba y con múltiples heridas de bala.

Artero ataque

Las fuerzas del orden dieron a conocer que la víctima se encontraba haciendo trabajos de poda en un árbol, cuando sorpresivamente una persona a bordo de una motocicleta abrió fuego en más de nueve ocasiones, para posteriormente huir con dirección a la colonia 27 de Febrero.

Algunos plomazos se incrustaron en la pared de una vivienda y varios casquillos percutidos acabaron dispersos sobre la cinta asfáltica.

Quedó malherido

Una unidad del Sistema Protección Civil del Estado se encargó de la valoración y del traslado del malherido, quien fue identificado como Alberto “N” (44 años).

Se dijo que Alberto también se dedica a la recolección de PET y presentó cinco heridas, dos en la pierna, una en el brazo, otra en el antebrazo y finalmente la última en la mejilla, todos del lado derecho.