Lo rescatan al quedar atrapado tras choque

En el tramo carretero que une a los municipios de Cacahoatán y a Tuxtla Chico se dio un fuerte choque entre dos vehículos particulares, a la altura del centro experimental Rosario Izapa.

El percance dejó comosaldo a por lo menos tres personas lesionadas, una de las cuales quedó atrapada entre los fierros retorcidos y fue rescatada con uso de equipo especializado, específicamente pinzas hidráulicas.

Quijadas de la vida

Ante el reporte de la colisión se presentaron los elementos de Protección Civil, policías Municipal, del Estado y el Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron a los involucrados que fueron llevados de emergencia a hospitales de Tapachula.

Con apoyo del equipo conocido como “quijadas de la vida”, los “tragahumos” ayudaron a sacar de una de las unidades a un hombre que había quedado atrapado entre los fierros retorcidos de uno de los vehículos.

Posteriormente, en el hospital en donde recibe asistencia médica fue reportado como delicado de salud.

Se indicó que el encontronazo fue de frente debido a que uno de los conductores perdió el control e invadió el carril contrario, por lo que ambas unidades terminaron con daños materiales totales.

Personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hizo cargo de iniciar las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar la mecánica exacta del accidente.