Lo rescatan con vida tras caer en un pozo

Con signos de hipotermia y diversas lesiones fue rescatado del interior de un pozo artesiano una persona del sexo masculino que de forma accidental cayó en el mismo, esto en la colonia El Porvenir, ubicada al norponiente de Tapachula.

Alexander “N” (53 años) caminaba en el patio de una vivienda sobre la calle Josefa Ortiz, pero en un descuido resbaló y se fue hacia el fondo del pozo, por lo que empezó a gritar solicitando auxilio.

Personas que lo escucharon después de un largo tiempo, fueron a ver de qué se trataba y lo encontraron, así que pidieron ayuda a los vecinos y con el apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil lo sacaron.

Ayuda médica

A su vez, paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) le brindaron la atención prehospitalaria, determinando que presentaba signos vitales fuera de lo normal, hipotermia y dolor en las piernas.

Por ello, procedieron a trasladarlo a la clínica de la Cruz Roja Mexicana, sin embargo, los doctores no lo pudieron recibir y por este motivo fue llevado al hospital regional en donde quedó bajo vigilancia médica.

El afectado explicó que cayó al pozo aproximadamente a las 21:00 horas del domingo y fue hasta el lunes por la mañana que lo encontraron.

Se dijo que su estado de salud es bueno y se recupera satisfactoriamente en el hospital.

De los hechos tomaron conocimiento elementos de las corporaciones policiacas.