Lo rescatan de ahogarse en el mar

Brigadas de Protección Civil, de la Secretaría de Marina Armada (Semar) y voluntarios, realizan la búsqueda de una persona que fue jalada por el mar durante la tarde del domingo y que permanece desaparecida, mientras que otra fue rescatada y lograron salvarle la vida, esto en Puerto Madero.

De acuerdo con la información, Darion Emir “N”, originario de la Ciudad de México, había llegado con su familia de vacaciones y se fueron a divertir a la playa de San Benito, pero al ingresar al mar una fuerte ola lo arrastró y ya no pudo emerger.

Asimismo, otro joven fue rescatado por los palaperos y atendido por paramédicos que le brindaron los primeros auxilios y lo estabilizaron para luego ser trasladado al hospital regional, en donde se le brindó atención médica especializada.

Desde ese momento se inició la búsqueda del desaparecido, para lo cual se realizan recorridos por la playa con vehículos y con lanchas en toda la zona conocida como La Ventana, llegando a los límites con el municipio de Mazatán, sin resultados positivos.

Además, otros grupos cubrieron la zona del poblado de Puerto Madero, San Benito, Las Escolleras y Playa Linda, sin que hasta el momento hayan podido localizarlo.

Los familiares del joven permanecen pendientes del operativo que instrumentan las autoridades y voluntarios.

En los últimos días en las playas de la costa chiapaneca se han presentado fuertes oleajes y al desconocer la situación, los visitantes ingresan al mar y es cuando se dan este tipo de lamentables incidentes.