Lo rescatan de morir ahogado en el río El Vado

Un convivio familiar en el río El Vado casi termina en tragedia luego de que un sexagenario casi pierde la vida ahogándose, afluente que se ubica en el municipio de Chiapa de Corzo.

El hecho fue registrado alrededor de las 18:30 horas. La persona socorrida, identificada como Teodoro, de 65 años de edad, en presunto estado de ebriedad ingresó al río para nadar. Sin embargo, en un santiamén se fue al fondo, por lo que sus familiares, quienes lo observaban, corrieron a ayudarlo.

Tras sacarlo del agua, de inmediato pudieron ponerlo a salvo y solicitaron el apoyo de las unidades de emergencias.

Tras lo anterior, al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil (PC) que le brindó la atención prehospitalaria.

Tras estabilizarlo, sus familiares lo trasladaron por sus propios medios a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.