Lo rescatan de profundo barranco de 15 metros

Un hombre fue rescatado con vida luego de permanecer varias horas en el fondo de un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad, en la colonia Las Casitas, ubicada al nororiente de la capital chiapaneca.

El incidente fue reportado cerca de las 07:20 horas. Agentes de corporaciones policiacas municipales y estatales se movilizaron hacia la calle 7 y avenida 10 de dicha colonia, tras recibir el aviso de una persona lesionada en un punto de difícil acceso.

Se desbarrancó

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto habría sufrido un accidente durante la madrugada, lo que provocó su caída al fondo del barranco.

Debido a las lesiones, entre ellas probables fracturas en extremidades, no pudo salir por sus propios medios y permaneció en el sitio durante varias horas.

Fue hasta el amanecer cuando vecinos del lugar escucharon sus gritos de auxilio y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, lo que permitió activar un operativo de rescate.

Al sitio llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes después de evaluar la zona iniciaron las maniobras para extraer al herido.

Utilizando equipo especializado, como cuerdas y una tabla rígida, descendieron hasta el fondo del barranco para asegurar al individuo y posteriormente subirlo con precaución.

Una vez en superficie, el hombre recibió atención prehospitalaria y fue estabilizado antes de ser trasladado de urgencia a un hospital, donde recibiría atención médica especializada y estudios radiográficos para determinar la gravedad de sus lesiones.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones en zonas de riesgo, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas, para evitar este tipo de incidentes.