Lo sentencian por trasladar cocaína

En procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de ocho años, 10 meses y 20 días de prisión en contra de una persona del sexo masculino que fue identificada como Jorge “N”.

Fue detenido cuando transportaba en total 105 kilos, 155 gramos y 200 miligramos de clorhidrato de cocaína en un tráiler.

Responsable

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Federal en Chiapas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), presentó pruebas sólidas ante la autoridad judicial.

Por ello, dictó la sentencia mencionada por su responsabilidad penal en el delito de contra la salud, en su modalidad de transporte de cocaína.

Agentes del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo en Huixtla, detuvieron en mayo pasado a Jorge “N” al detectar en el tractocamión en el que viajaba, una diferencia de densidades en los tanques de combustible.

Por lo anterior, llevaron a cabo una revisión física que permitió localizar los compartimientos en los que estaban ocultos 100 paquetes que contenían la droga mencionada.