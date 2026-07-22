Lo sorprende la muerte en una banca de parque

Elementos de las instituciones de seguridad estatal y municipal, así como de los cuerpos de emergencia, se movilizaron la tarde del martes al localizar a una persona del sexo masculino sin vida en el parque del fraccionamiento Cafetales, ubicado al sur de la ciudad de Tapachula.

Infartado

Aparentemente, el hombre se encontraba sentado en una banca del lugar cuando de repente comenzó a sentirse mal y le dio un paro cardíaco, cayendo al suelo, en donde quedó tendido.

Fueron vecinos del lugar y sus familiares que lo encontraron y solicitaron ayuda al número de emergencias 9-1-1, por lo cual acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quien tras revisarlo corroboraron lo que ya se temía: no tenía signos vitales.

El individuo fue identificado por sus familiares como Leo “N” (50 años). Se descartó que haya sido atacado, para ello se inspeccionó el cuerpo y determinó que no presentaba lesión alguna, confirmando el deceso por muerte natural.

Agentes de las policías municipal y estatal acordonaron el área, mientras que personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Solo por protocolo fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio.