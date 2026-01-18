Lo torturan, matan y lo tiran en un canal

Un hombre fue torturado y asesinado, tras lo cual lo aventaron en un canal de aguas pluviales a la altura de las antiguas vías del ferrocarril, al sur-poniente de Tapachula, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas.

Macabro hallazgo

En primera instancia se había dicho que presuntamente se trataba de un indigente, por la apariencia que presentaba, aunque al ser revisado por paramédicos y policías determinaron que le habían arrancado la lengua y los ojos.

Fue a la altura de un puente conocido como De a Peso, sobre la 12.ª avenida Sur y 16.ª calle Poniente, en donde los vecinos reportaron que se encontraba una persona tirada dentro del dren pluvial.

Por ello, acudieron elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal, bomberos y paramédicos de Protección Civil, quienes al verificar el estado del hombre vieron que ya no contaba con signos vitales.

El ahora occiso, que no ha sido identificado, tenía entre 30 a 35 años de edad, vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y estaba descalzo, por lo cual se presumía que vivía en situación de calle.

Al inspeccionarlo detenidamente observaron que había sido torturado y le arrancaron la lengua y los ojos, además presentaba otras lesiones, encontrándose en el lugar varios indicios relacionados con los hechos.

El cadáver fue levantado por personal de Servicios Periciales para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas del deceso.

A su vez, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.