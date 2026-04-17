Lo tritura hélice de una avioneta en aeródromo

Un trágico accidente se registró el jueves por la mañana en el aeródromo Santo Tomás, ubicado en el municipio fronterizo de Ciudad Hidalgo, donde una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser alcanzado por la hélice de una avioneta fumigadora que estaba en operación.

Trágico incidente

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Fernando “N”, quien laboraba como velador en el lugar. Presuntamente, el hombre se acercó a la aeronave sin tomar las debidas medidas de seguridad, en momentos en que esta se encontraba encendida.

La avioneta, de color blanco con franjas amarillas y matrícula XB-CW, tenía en funcionamiento sus aspas, lo que provocó que lo golpearan de manera directa, ocasionándole lesiones mortales. Testigos señalaron que el impacto fue inmediato y de gran fuerza en la cabeza, triturándole una parte.

Tras percatarse de lo ocurrido, trabajadores del aeródromo solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de los números de auxilio. Minutos después, paramédicos arribaron al sitio, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las policías estatal y municipal acordonaron la zona para preservar la escena, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Causa de muerte

De manera preliminar, se informó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, derivado del brutal impacto con la hélice, lo que provocó el deceso de forma instantánea.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades, al tiempo que reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad.