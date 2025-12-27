Lo vapulean y lo dejan malherido en vía pública

La madrugada del viernes se registró un violento hecho en el suroriente de la ciudad de Tapachula, luego de que un hombre fuera localizado severamente golpeado y tirado sobre la vía pública, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio y de autoridades policiacas.

De acuerdo con los reportes, vecinos de la colonia 16 de Septiembre solicitaron apoyo a los números de emergencia al percatarse de que una persona se encontraba inconsciente sobre la 18.ª calle Oriente y 11.ª avenida Sur.

Al arribar al sitio, paramédicos de Protección Civil (PC) localizaron a Moisés “N” (31 años) quien presentaba múltiples lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

Múltiples golpes

Durante la valoración prehospitalaria, los socorristas confirmaron que el lesionado tenía dos heridas en la región parietal izquierda, probable fractura o deformidad en los dedos de la mano derecha, así como golpes en la región pélvica y otras contusiones.

Además, se indicó que el individuo presentaba aliento etílico, lo que dificultó obtener información precisa sobre la agresión.

El propio afectado refirió no recordar cómo ocurrieron los hechos ni quiénes lo atacaron, señalando únicamente que fue atacado por desconocidos sujetos.

Ante la gravedad de las lesiones, fue estabilizado en el lugar de los hechos y después trasladado de urgencia al hospital regional, donde quedó internado bajo observación médica para descartar daños internos o lesiones de mayor riesgo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer la agresión y dar con los responsables de la agresión.