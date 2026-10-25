Localizan a adolescente sin vida en su vivienda

Autoridades ministeriales abrieron una investigación ante el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Ojo de Agua, al sur de la ciudad de Tapachula, durante las últimas horas de la noche del viernes.

El incidente movilizó a los cuerpos policiacos y de socorro, quienes tomaron conocimiento.

Fueron familiares de la adolescente de 14 años de edad, quien fue identificada pero por ser menor de edad se omite su nombre, los que al llegar a su casa la encontraron inerte.

Por ello, pidieron ayuda a los servicios de emergencia a través del 911, así que de inmediato acudieron los paramédicos del grupo Halcones Rojos y de Protección Civil, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el cierre de la edición no se habían establecido las causas del fallecimiento. La zona fue acordonada por elementos de las corporaciones policiacas, mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento de indicios.

Asimismo, más tarde se ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y determinar si se trató de un deceso por algo natural, un suicidio o si hubo un crimen.

Finalmente, se dijo que fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio con protocolo de feminicidio, aunque serán las instancias competentes las que determinen lo conducente tras la autopsia.