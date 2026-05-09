Localizan a adolescentes con fichas de búsqueda

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitiera dos fichas de búsqueda para la localización de dos adolescentes desaparecidos en la colonia Galecio Narcía, perteneciente a la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo, fueron localizados en un terreno baldío.

Este se encuentra situado a un costado de un conocido motel sobre la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-La Angostura.

Reporte

De acuerdo con datos recabados, fue alrededor de las 13:00 horas que los padres de los dos adolescentes —cuyos nombres se omiten por ser menores de edad— mencionaron que no habían regresado a la casa, luego de salir de la secundaria en la colonia Galecio Narcía.

Esto activó las alertas y en la desesperación pidieron la intervención de las autoridades, además de solicitar fichas de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los cuerpos de ataque rápido se desplegaron en los alrededores de la comunidad, haciendo un recorrido perimetral de aproximadamente 50 kilómetros.

Sin embargo, cerca de las 18:00 horas unas unidades policiacas que se desplazaban sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez a La Angostura lograron hallar a los dos jóvenes en un terreno baldío, situado a un costado de un conocido motel, colindante con el fraccionamiento Jardines del Grijalva.

Ambos fueron socorridos y tras brindarles la atención prehospitalaria fueron llevados y entregados a sus familiares, sanos y salvos.