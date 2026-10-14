Localizan a adolescentes desaparecidas en Comitán

Dos adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas en Comitán de Domínguez fueron localizadas durante las primeras horas del martes en el barrio Santa Lucía, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con los primeros informes, las jóvenes señalaron que un día antes, al salir de la escuela en Comitán presuntamente fueron trasladadas contra su voluntad hasta San Cristóbal. Sus declaraciones deberán ser esclarecidas mediante las pesquisas.

Asistencia

Las menores de edad recibieron una valoración inicial por parte de personal de Protección Civil y posteriormente fueron llevadas al Hospital de la Mujer, donde se les brindó atención médica y psicológica.

Durante el procedimiento también contaron con acompañamiento del Sistema DIF Municipal, a fin de proporcionarles asistencia y apoyo tras lo ocurrido.

Más tarde, ambas fueron entregadas a sus padres, quienes informaron que ya habían acudido ante la Fiscalía en Comitán para presentar una denuncia por su desaparición.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, que deberán dar seguimiento a los señalamientos de las adolescentes para establecer cómo llegaron a San Cristóbal de Las Casas, determinar las circunstancias de su traslado e identificar a quienes pudieran estar relacionados con los hechos.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones ni de posibles personas detenidas.