Localizan a hombre arrastrado por río

Después de cuatro días de intensa búsqueda por parte de autoridades municipales, estatales, familiares y voluntarios, en las primeras horas del viernes fue localizado el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por el río en el municipio de Cacahoatán.

El cadáver de Zil “N” fue encontrado a la altura del paraje Las Piedronas, en la comunidad Segunda Sección de Guillén del municipio de Tuxtla Chico, entre las aguas del río Suchiate que divide a México con Guatemala.

Hechos

Se dio a conocer que el sujeto fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el afluente en el ejido Santa Lucía, en Cacahoatán, en donde tenía su domicilio, esto durante la tarde del lunes; asimismo, dos mujeres fueron rescatadas por los vecinos.

Desde el momento de su desaparición se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal de Cacahoatán, Tuxtla Chico y Suchiate, Guardia Estatal Fronteriza y Preventiva, bomberos y voluntarios.

Fue en la madrugada del viernes, a cuatro días después de la desaparición, que el cuerpo fue ubicado y tras iniciar las diligencias se procedió a su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia de ley y posterior entrega a sus familiares.

Este es el primer caso que se registra en la región en donde una persona es arrastrada por la corriente en la actual temporada de lluvias, por lo cual las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones al cruzar ríos y arroyos.