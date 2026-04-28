Localizan a hombre repleto de moscas en la banqueta

Elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la calle Chiapas y esquina con la avenida Julio César García Cáceres, en la colonia Las Granjas, en la capital chiapaneca.

Transcurrían las 10:10 horas del lunes cuando las fuerzas del orden recibieron el reporte al 9-1-1, así que se movilizaron a la dirección mencionada.

Al arribar, las autoridades observaron que el hombre todavía respiraba, aunque se encontraba en estado crítico.

No estaba muerto

De acuerdo con el reporte en el lugar, la persona del sexo masculino —presuntamente en situación de calle— fue encontrada sobre la banqueta en condiciones graves de salud.

Inicialmente, vecinos pensaron que ya había fallecido; no obstante, al ser revisado por elementos de seguridad se detectó que aún presentaba signos vitales, pero estaba agonizando.

Las corporaciones policiacas municipales y estatales acudieron tras el llamado, pero la atención médica no llegó de inmediato. Mientras tanto, vecinos intervinieron para intentar auxiliarlo.

Le proporcionaron agua, suero y algunos insumos básicos con la intención de estabilizarlo.

Testimonios señalaron que previamente el individuo permanecía inmóvil, rodeado de moscas. Autoridades indicaron que la persona podría llevar varias horas en esa condición y que su estado de salud era grave.

Por ello, se mantenían a la espera de las corporaciones de emergencia para su valoración y posible traslado.