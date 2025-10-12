Localizan a hombre sin vida a orillas del río Suchiate

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue encontrado en las márgenes del río Suchiate, por habitantes del ejido Jesús, en Ciudad Hidalgo.

Fue a la altura del rancho bananero San Carlos en donde fue encontrado el cuerpo ya en avanzado estado de putrefacción, por lo que dieron parte a las autoridades policiacas que acudieron para iniciar las investigaciones.

Macabro hallazgo

Se dijo que al sentir fuertes olores, acudieron a ver de qué se trataba y hallaron los restos humanos en las márgenes del afluente entre la maleza, hacia donde lo arrastró la corriente.

Elementos de las corporaciones policiacas estatal y municipal se presentaron al sitio y corroboraron que se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Sin embargo, no se estableció si fue asesinado o pereció ahogado al ser arrastrado por la corriente del río que divide a México con Guatemala.

En lo que se realizaban las primeras diligencias el lugar fue acordonado para levantar el cadáver y trasladarlo al Semefo, donde le practicarían la necropsia de ley, sin que hasta el momento haya sido identificado.

Por ello, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque será la autopsia la que permita determinar las causas exactas de la muerte.