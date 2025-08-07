Localizan a hombre sin vida en departamento

El cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el interior de un departamento en el fraccionamiento Los Coquitos, al sur oriente de Tapachula.

Vecinos del lugar, sobre la carretera al cantón Lagartero, pidieron la intervención de las autoridades en virtud a los olores fétidos que salían del lugar.

Por ello acudieron elementos de las policías Estatal Preventiva, Fronteriza, Municipal y de la Guardia Nacional, que tras corroborar el hecho acordonaron el área y con la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Fronterizo Costa, ingresaron al inmueble.

Ahí localizaron el cuerpo sin vida de un hombre ya en avanzado estado de descomposición, aunque no se precisó si sufrió alguna agresión o su muerte fue por cuestiones naturales de alguna enfermedad.

Semefo

Se dijo que en el lugar no se encontraron señales de violencia por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

Asimismo, se aclaró que hasta el momento no ha sido identificado, iniciándose por ello la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.

De acuerdo con los vecinos, el hombre era “poco sociable” y tenía solamente unos meses de vivir en el lugar.