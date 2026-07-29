Localizan a hombre sin vida en el río Suchiate

Entre ramas de árboles y basura en el río Suchiate en la demarcación de Ciudad Hidalgo, a la altura de la colonia Jesús, fue localizado el cadáver de un hombre, lo cual movilizó a los cuerpos de seguridad.

Vecinos de la zona reportaron el hallazgo, por lo que al acudir los agentes policiacos corroboraron que se trataba de un cuerpo ya en avanzado estado de descomposición que estaba parcialmente sumergido entre el agua.

El área fue acordonado mientras procedían a sacar los restos del río, para que la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa iniciara las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.

Fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte y esperar a que sus familiares puedan reclamarlo para su sepultura.

Las autoridades no establecieron si presentaba heridas o golpes, así que serán las pesquisas las que permitan establecer si pereció ahogado o fue por otras causas.

Los habitantes de la zona han pedido a las autoridades que se refuercen los patrullajes de vigilancia para prevenir delitos en las comunidades fronterizas del municipio de Suchiate.