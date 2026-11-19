El cuerpo sin vida de una persona, al parecer en situación de calle, fue localizado en el centro de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad.

Ante el reporte de vecinos de la 2ª. calle Oriente y 5ª. Privada Sur, al 911, arribaron los servicios de emergencia que verificaron el estado de la persona y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Por ello, policías municipales procedieron a acordonar el área, mientras que Servicios Periciales levantaba indicios y trasladaba el cuerpo al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley.

Se trata de un hombre, el cual presuntamente se dedicaba a ingerir bebidas embriagantes, mismo que no presentaba lesiones o heridas, por lo que se presume que sufrió un paro cardiaco producto de la cirrosis hepática.

Este es el segundo caso similar en lo que va del mes de noviembre, toda vez que el pasado día 6, sobre la banqueta de la 41ª. calle Oriente y 1ª. avenida Norte, se encontró una persona sin vida en forma similar.

Las autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente y hasta el momento el ahora occiso permanece en calidad de desconocido.