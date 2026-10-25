Localizan a migrantes en lancha; seis rescatados

La vía marítima una vez más fue utilizada por parte de indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos. Esto quedó al descubierto al ser rescatados seis migrantes que viajaban en una embarcación pesquera en la costa chiapaneca en la demarcación del municipio de Tapachula.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México ubicaron la lancha con motor fuera de borda aproximadamente a 274 kilómetros (km) al suroeste de Puerto Chiapas, y al ser interceptada determinaron que se trataba de personas que no portaban documento de legal estancia.

De acuerdo con el reporte fue avistada durante un recorrido de vigilancia marítima y al realizar la revisión se corroboró que los ocupantes eran extranjeros.

Todos ellos fueron trasladados a las instalaciones de la 22.ª Zona Naval en Puerto Chiapas, en donde se les brindó atención médica y alimentación para posteriormente ser puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

El comunicado no precisa la nacionalidad de los migrantes, tampoco se estableció si aparte de ellos fueron detenidos los tripulantes o si viajaban por cuenta propia.

Asimismo, se desconoce el estado de salud de los extranjeros y si el destino de la embarcación era llegar a Estados Unidos.