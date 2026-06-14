Localizan a mujer sin vida en pozo

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción, fue localizado en el interior de un pozo artesiano en un predio baldío de la colonia Manga de Clavo, al norte poniente de Tapachula.

Vecinos de la zona, al sentir los fuertes olores, acudieron a ver y al percatarse que se trataba de una persona dieron aviso al 9-1-1, por lo cual se movilizaron elementos de las diversas corporaciones policiacas que tras verificar el hecho acordonaron la zona.

Se indicó que el área donde fue encontrada se ubica frente a la iglesia evangélica de la orden pentecostés Nueva Jerusalén, así que se colocaron cintas preventivas.

Elementos de Servicios Periciales llegaron para proceder a sacar el cadáver del pozo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si presentaba golpes o heridas de arma, por lo cual serán las investigaciones que permitan esclarecer el hecho. Las pesquisas se harán bajo el protocolo de feminicidio.

Más tarde trascendió que al parecer se trata de una joven reportada como desaparecida desde el pasado 29 de mayo, quien tenía un tatuaje con el nombre de “Laura” en el brazo izquierdo.