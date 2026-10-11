Localizan a mujer sin vida en una playa

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación ante el macabro hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida, en la playa del lugar conocido como La Isla, en la desembocadura del río Suchiate.

Hallazgo

Habitantes de la comunidad Miguel Alemán, en el municipio de Suchiate, encontraron a la mujer muerta y rápidamente dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911, por lo que acudieron agentes de las diferentes corporaciones policiacas.

Para llegar al sitio tuvieron que utilizar una lancha y confirmaron el hecho, estableciendo que se trataba de una fémina que se encontraba tendida bocabajo a orilla del mar en la playa. Solamente llevaba puesto un traje de baño y tenía varios tatuajes.

El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de putrefacción, así que procedieron al levantamiento para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Extraoficialmente se dijo que es probable que la bañista se haya ahogado y sido arrastrada por el oleaje, pues a primera vista no se observaban huellas de violencia.

La mujer permanece en calidad de desconocida, por lo que las autoridades profundizarán en las investigaciones para tratar de establecer las causas exactas del fallecimiento y esperar a que sus familiares acudan a identificarla.