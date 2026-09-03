Localizan a pescadores; solamente uno sobrevivió

La búsqueda de dos pescadores desaparecidos en aguas de la bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá, terminó con un desenlace trágico, luego de que Sarain Solís Fuentes fuera localizado sin vida tras varias horas de labores de búsqueda.

Sarain había salido a realizar actividades de pesca acompañado de su hijo, Víctor Andrés Solís. Sin embargo, ambos no lograron regresar en las condiciones previstas, por lo que sus familiares solicitaron apoyo y comenzaron las labores para tratar de ubicarlos.

Lo hallaron muerto

Ante el reporte de desaparición, familiares, compañeros del sector pesquero y cuerpos de emergencia se organizaron para recorrer diferentes puntos de la bahía, con la esperanza de encontrar con vida a los dos pescadores.

Las horas transcurrieron mientras las embarcaciones y los equipos de búsqueda inspeccionaban la zona. Finalmente, los participantes en el operativo localizaron a Sarain en altamar, pero ya no presentaba signos vitales.

El hallazgo fue comunicado a sus familiares, quienes recibieron con profundo dolor la noticia después de permanecer durante horas con la esperanza de hallarlo vivo.

Después se llevaron a cabo las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo y llevar a cabo los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

El fallecimiento de Sarain causó consternación entre sus familiares, amigos y compañeros de actividad, quienes lamentaron la pérdida y reconocieron el esfuerzo realizado durante el operativo de búsqueda.

Su hijo se salvó

El caso tuvo un segundo desenlace con la localización de su hijo. Víctor Andrés Solís fue localizado con vida, aunque en condiciones que requirieron atención médica inmediata.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Juan C. Corzo, donde quedó bajo observación del personal médico.

Las autoridades continuarán con los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar de manera oficial las causas del deceso.