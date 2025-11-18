Localizan a tercer ahogado arrastrado por el mar

El cuerpo de la tercer persona ahogada el pasado 13 de noviembre, arrastrado por las olas del mar cuando se bañaban en la playa de San Benito en Puerto Madero, fue localizado en las inmediaciones de la barra de San Simón, en el municipio de Mazatán.

Las autoridades desde el primer momento que ocurrieron los hechos desplegaron un operativo de búsqueda, siendo uno de ellos sacado por voluntarios, otro más fue localizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y el tercero, las propias olas del mar lo arrojaron hacia la playa.

Se trataban de padre e hijos, identificados como José Manuel, Alexander y Erick Manuel “N”, tenían su domicilio en el ejido Llano de la Lima, en la zona baja de Tapachula, en donde fueron velados sus cuerpos.

Lo saca el mar

Fueron elementos de Protección Civil (PC) de Mazatán quienes notificaron el hallazgo del tercer cuerpo sobre la arena, por lo que el lugar fue acordonado y el cuerpo levantado por personal de Servicios Periciales que lo trasladaron al Servicioo Médico Forense (Semefo) e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Los familiares acudieron ante las autoridades para realizar la identificación formal, determinándose que era el tercero de las personas que perecieron ahogadas.

En la zona de San Benito, en Puerto Madero, solamente unos días antes otra persona había sido arrastrada por el mar y una más fue sacada con vida y tuvo que ser hospitalizada.

Ante ello, las autoridades han pedido a los visitantes que extremen sus precauciones al ingresar a bañarse, por los riesgos que representa el fuerte oleaje.