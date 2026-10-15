Localizan a trabajadores raptados en un Airbnb

Los jóvenes Lionet Alejandro Martín Reyes (22 años) y David Ladislao Tellez Ponce (25), que fueron raptados entre el 7 y 8 de octubre cuando dormían en un Airbnb de Tuxtla Gutiérrez, fueron localizados con vida durante la madrugada del miércoles.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que a las 05:00 horas los jóvenes, originarios del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, aparecieron en la zona sur oriente de la capital chiapaneca, para luego ser presentados ante el Ministerio Público para su resguardo y continuar con las pesquisas.

Antecedentes

Lionet Alejandro y David Ladislao son empleados de la empresa CHC Technology Environment, filial de Totalplay con sede en Ciudad de México, que llegaron a principios de la semana pasada para trabajar en la conexión de internet. Estaban comisionados a una oficina de la empresa ubicada en plaza Cristal.

Cuando arribaron a Chiapas, su jefe Raúl Castro Molina les dijo que se iban a alojar en un Airbnb ubicado en la calle Guanacastle 842, esquina con Cocos, en la colonia Albania Alta, de donde fueron raptados por hombres armados en los primeros minutos del 8 de octubre.

A las 22:00 horas del 7 de octubre, Lionet Alejandro se comunicó con su madre Margarita, para decirle que se encontraba en la casa que les había rentado la empresa en la plataforma.

Cuando Margarita Reyes Bonilla y Laura Ponce Gallardo se enteraron que sus hijos habían desaparecido se trasladaron inmediatamente a Tuxtla Gutiérrez para iniciar su búsqueda, por lo que pidieron acompañamiento de cinco integrantes del colectivo feminista Ehácatl.

Fue hasta el sábado que la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares emitió la ficha de búsqueda y fue subida al portal.

Reportan hallazgo

Las madres, acompañadas del colectivo feminista, acamparon frente de la Fiscalía en donde permanecieron hasta las 03:00 horas del miércoles; más tarde, recibieron una llamada telefónica de las autoridades para decirles que los jóvenes habían sido localizados.

Hasta el lugar donde se encontraban los jóvenes arribaron soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Marina Armada de México y Policía Estatal, para luego trasladarlos hacia el Ministerio Público, explicó la Secretaría de Seguridad Pública.