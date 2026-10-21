Localizan ahogado a un cubano en Puerto Madero

El cuerpo de una persona originaria de Cuba, la cual había sido arrastrada por el mar en la zona de playa Linda, fue localizada el martes en la mañana en las inmediaciones de Puerto Madero.

Sobre los hechos se dio a conocer que había desaparecido desde la tarde del domingo cuando se metió a bañar al mar, pero una ola lo arrastró y esto hizo que no pudiera emerger. El mismo día se inició la búsqueda, sin éxito.

Semefo

Las autoridades reportaron el hallazgo del cubano más de 48 horas después, quien fue identificado como Alside “N” (25 años). Tras arribar los Servicios Periciales se procedió al levantamiento del cadáver y después fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarle la necropsia de ley.

De acuerdo con sus familiares, el extranjero se encontraba en el municipio de Tapachula en espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) definiera su situación de legal estancia en el país.

Junto con otros de sus connacionales acudió a divertirse a playa Linda, sin embargo, el oleaje era muy fuerte y lo jaló al fondo, por lo que ya no logró salir.

Luego de la localización del cuerpo, peritos de la Fiscalía Regional Fronterizo Costa se encargó de las pesquisas correspondientes e inició la carpeta de investigación, por protocolo.